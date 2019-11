Un sursaut d'orgueil pour espérer une place en EL, Genk cherche sa 1ère victoire contre Salzbourg (LIVE audio et commenté 21h)

Un sursaut d’orgueil. C’est ce que demandent les supporters de Genk à leur équipe mercredi soir à l’occasion de la réception du Red Bull Salzbourg lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Les Limbourgeois n’ont pas oublié la défaite 6-2 du match aller, un choc pour leur entrée en lice dans la compétition.

Lors des trois matches suivants face à Liverpool (2x) et à Naples (1x), les champions de Belgique ont – par moments - montré de belles choses mais n’ont finalement récolté qu’un seul point. Devant leur public à la Luminus Arena, ils voudront montrer de quoi ils sont capables et essayer de décrocher une première victoire dans cette compétition.

D’autant plus qu’un succès pourrait relancer les espoirs européens des Limbourgeois. S’il ne peut plus accéder aux 1/8es de C1, Genk a en revanche la possibilité de revenir à la hauteur de Salzbourg (4 pts) pour éventuellement tenter de conquérir son ticket pour les 1/16es de finale de l’Europa League contre Naples dans 15 jours.

De quoi stimuler les joueurs et leur nouveau coach Hannes Wolf qui jouera son premier match européen et qui dirigera les siens pour la première fois à domicile. "On devra surtout être prêt dès le coup d’envoi. Salzbourg est une bonne équipe qui joue avec beaucoup de rythme et d’intensité. Ces joueurs pratiquent un jeu rapide en transition et en cas de perte de balle, ils veulent la récupérer tout de suite. Il faut être dedans dès le premier ballon. J’ai le sentiment que quelque chose est possible. Salzbourg est fort, mais nous avons nos armes", a-t-il déclaré en conférence de presse mardi.