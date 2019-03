Un Ronaldo 3 étoiles permet à la Juventus de renverser l'Atletico et de se qualifier

La Juventus s'est qualifiée pour les 1/4 de finale de la Champions League ce mardi en battant l'Atletico Madrid (3-0). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Cristiano Ronaldo (27', 48', 86').

Il y a Cristiano Ronaldo et les autres. Le Portugais de la Juventus a éliminé l'Atlético Madrid à lui tout seul. K.-O. L'Atlético, vainqueur 2-0 à l'aller, doit se demander ce qui lui est passé dessus: le bourreau portugais, ancien du Real, a retrouvé sa victime préférée et passé les Colchoneros au fil de l'épée avec un triplé, de la tête (27e, 48) puis sur un penalty puissant (86e).

L'Atlético n'avait pourtant plus pris de buts depuis un derby madrilène face au Real, terminé sur une défaite 3-1 début février. Mais CR7 est unique et il a inscrit à Turin son 122e but en Ligue des champions, plus que l'Atlético (118) dans la même compétition.

Mercredi, Lyon ira chercher l'exploit au Camp Nou face au FC Barcelone (0-0 à l'aller) tandis que le Bayern reçoit Liverpool (0-0 à l'aller) et compte sur le "feu" de l'Allianz Arena pour éliminer les Reds, finalistes la saison dernière.

Le tirage au sort est prévu le 15 mars.