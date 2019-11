Un Real séduisant survole Galatasaray grâce à son duo Rodrygo-Benzema, Hazard joue 67 minutes

Le Real Madrid a battu Galatasaray 6-0. Les quatre premières réalisations ont été inscrites en première période. En commençant par un doublé très rapide pour le jeune Rodrygo (4’, 7’). Sergio Ramos a ensuite converti un penalty obtenu par Toni Kroos. Karim Benzema entrait ensuite un peu plus dans l’histoire du club en marquant le 4-0, égalant de cette manière Di Stefano au classement des buteurs en coupes d’Europe. Qu’il a dépassé à dix minutes du terme avec le 5-0. Le jeune Rodrygo a lui donné au score son allure finale dans le temps additionnel pour un triplé donc (à seulement 18 ans). Thibaut Courtois et Eden Hazard étaient titulaires mais ce dernier a été remplacé par Isco à la 68e minute. Le PSG domine le groupe A avec un sans faute en quatre rencontres, le Real suit avec sept unités. Derrière Bruges et le Gala possèdent respectivement deux et un point.