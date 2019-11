Un penalty raté, des occasions gâchées : Bruges loupe le coche et s'incline 1-0 au PSG

Le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Champions League en battant le Club de Bruges sur le plus petit écart (1-0) au Parc des Princes, ce mardi dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la C1.

Les Blauw & Zwart, qui ont fait jeu égal - voire mieux - avec leurs prestigieux adversaires, se sont créés de nombreuses occasions, sans réussir à tromper la vigilance de Keylor Navas.

Simon Mignolet a eu moins de chance, puisqu'il a encaissé un but tombé de nulle part et signé Mauro Icardi (21' 1-0), qui a tranquillement poussé au fond des filets un ballon qui venait de passer entre les jambes d'Angel Di Maria et de Simon Deli.

Les Brugeois auraient pu - et sans doute dû - égaliser sur penalty à la 76ème minute, après une faute de Thiago Silva sur Mbaye Diagne. Le Sénégalais a voulu se faire justice lui-même, alors que Philippe Clement désignait Hans Vanaken, son capitaine, comme tireur... Mais le Diable Rouge n'a pas insisté et a laissé faire l'attaquant, dont la frappe molle et mal placée a été facilement captée par Keylor Navas.

Côté parisien, Thomas Meunier et Neymar, toujours blessés, n'ont pas pris part à la rencontre.

Au classement de ce Groupe A, le PSG, grâce à son 12/12, est quasiment assuré de terminer à la première place devant le Real Madrid, deuxième avec sept points, et qui n'a fait qu'une bouchée de Galatasaray (6-0).

Le Club de Bruges, toujours nanti de deux points grâce à ses partages contre le Gala et à Santiago Bernabeu, n'est toujours pas mathématiquement éliminé de la C1, et garde surtout une longueur d'avance sur son rival turc dans la lutte pour la troisième place, synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League.