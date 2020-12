Un grand Benzema qualifie le Real Madrid pour les 1/8e de la Ligue des Champions

C’était le match de tous les dangers. Mais le Real Madrid a réussi sa mission et a battu le Borussia Mönchengladbach lors de la 6e journée de Ligue des Champions. Avec cette victoire, le Real se qualifie pour les 1/8e. Le Borussia Mönchengladbach, malgré sa défaite, termine 2e du groupe et se qualifie lui aussi pour la suite de la compétition. C’est une première pour les Allemands.

Résumé de la rencontre :

Le Real Madrid est bien décidé à ne pas se laisser dominer dans cette rencontre. Sans doute le retour de Sergio Ramos, qui dispute son 127e match de CL de sa carrière, y est pour quelque chose. Les hommes de Zinedine Zidane se montrent conquérants dans le début de la partie.

Car dès la 9e minute de jeu, Karim Benzema fait déjà 1-0. Sur un centre de la droite, le Français ouvre la marque. Tout commence bien pour le Real Madrid. Surtout que de l’autre côté, le Borussia se procure quelques occasions, mais Courtois veille au grain (10e Thuram, mais surtout à la 25e, Plea se présente seul vers Courtois mais loupe son face-à-face).

Du coup, le Real Madrid en profite pour doubler la marque via l’inévitable Benzema. Sur un centre parti une nouvelle fois de la droite, mais de Rodrygo cette fois, Benzema inscrit son 69e but en Ligue des Champions. Il devient par la même occasion le 5e meilleur buteur de tous les temps dans la compétition.

Avec ce second but, le Real Madrid a fait le plus dur. La suite de la première mi-temps va d’ailleurs dans le sens des locaux, qui ne vont cependant pas trouver le chemin du but une 3e fois (39e poteau de Mordric, 42e Benzema).

Il est temps de se secouer pour le Borussia. En faisant deux changements lors de la reprise, Marco Rose tente le tout pour le tout. Mais en face, ce n’est pas n’importe qui. Le Real Madrid maîtrise sa partie, ralenti quand il le faut et accélère quand c’est nécessaire (63e Kroos, 67e Vinicius, 69e Rodrygo, mais surtout 73e une tête de Ramos contré et un tir de Benzema sur la barre et un nouveau poteau, mais de Vazquez à la 79e).

Du côté Allemand, on a baissé la tête. Hormis un tir de Pléa à la 65e, l’adversaire du jour est vraiment supérieur aux Allemands.

Le Borussia Mönchengladbach pourra toutefois se consoler de cette défaite. Car dans l’autre match, l’Inter et le Shakhtar n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul et permettent donc aux Allemands d’eux aussi se qualifier pour le tour suivant, une première en trois participations.