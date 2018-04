Un éblouissant Ronaldo, applaudi par le public turinois, permet au Real de s'imposer à la Juve

Zinedine Zidane avait décidé d'aligner Isco derrière le duo Ronaldo-Benzema à la place de Gareth Bale. De son côté, Massimiliano Alegri avait opté pour Rodrigo Bentancur pour remplacer Miralem Pjanic, suspendu, au milieu de terrain et a laissé Blaise Matuidi sur le banc en début de rencontre.

Le Real Madrid a pris les devants dès les premières minutes lorsque Cristiano Ronaldo, isolé au petit rectangle par Isco, a placé le cuir hors de portée de Gianluigi Buffon.

Cristiano Ronaldo a, une fois encore, répondu présent dans un match au sommet qui n'était autre que le remake de la finale de la Ligue des Champions de l'an passé. CR7, auteur d'un doublé, a littéralement assommé une équipe de la Juventus réduite à 10 en deuxième période suite à l'exclusion, pour deux cartons jaunes, de l'Argentin Paulo Dybala peu après la deuxième réalisation exceptionnelle de Cristiano.

Etincelant, éblouissant, incroyable ... il n'y a pas de mots pour décrire le deuxième but de Ronaldo. D'un retourné spectaculaire, il a trompé Gianluigi Buffon et a épaté le public turinois qui n'a pas hésité à applaudir la star portugaise des Merengues !

"Le stade a applaudi pour Ronaldo mais aussi pour son équipe, pour donner de la force à son équipe. Ca, ce sont les tifosi de la Juve et c'est beau. On ne voit pas ça partout", a confié Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real et ex-joueur de la Juve, en conférence de presse.

L'arrière gauche brésilien Marcelo a inscrit, à la 72ème minute, le 3ème et dernier goal de la rencontre aisément remportée par le Real Madrid. Score final : 0-3 !

Le match retour, le 11 avril à Santiago Bernabeu, ne devrait être qu'une formalité pour les Madrilènes.