Un dernier gros coup pour Bruges avant la fin du mercato d’après son Président

Bruges est satisfait de son tirage au sort. Avec deux grandes équipes qui vont affronter le club, le Président Bart Verhaeghe espère que ces affiches vont sublimer son équipe et lui permettre de faire quelque chose.

"On n'a pas le choix, mais il y a des équipes qui ont un nom. On va rencontrer Eden Hazard et Thibaut Courtois avec le Real, mais aussi Thomas Meunier avec Paris et Ryan Donck avec Galatasaray. Ça va être bien de les revoir. Sur le plan sportif, ça va être très difficile. Mais pour le public est les supporters, ce sont de superbes affiches", a déclaré le Président à notre micro.

Et d'ajouter : "on doit devenir encore plus fort qu'aujourd'hui. On a vraiment l'envie de faire une bonne performance. Et j'espère que cette envie va donner des ailes à notre équipe."

Si l’homme fort du club était présent à Monaco, il n’est pas resté longtemps à la cérémonie. Reparti immédiatement avec son jet privé, le Président dit avoir encore beaucoup de travail. Nous croyons savoir que Bruges prépare un dernier gros coup avant la fin du mercato.

Et comme le tirage lui donne deux grosses équipes, il est à parier que le joueur convoité devrait être à la hauteur des ambitions du Club. Ces derniers jours, c’est le nom du Kenyan Victor Wanyama (Tottenham) qui ressortait. De quoi amener un peu de concurrence supplémentaire dans un milieu de terrain déjà bien fourni.