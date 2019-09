Un bon Bruges débute par un nul insatisfaisant face à Galatasaray

Objectif troisième place pour le FC Bruges dans le groupe A des poules de la Champions League. Les Brugeois accueillent ce mercredi soir Galatasaray pour leur première rencontre, avant des affrontements face au PSG et au Real Madrid.

La phalange belge prend d’emblée les choses en mains. Dennis, sur un bon centre de Vormer, et Mitrovic, sur coup franc du capitaine brugeois, manquent l’ouverture du score d’un cheveu. Le Gala, emmené par Luyindama (ex-Standard), Babel ou Falcao, réagit à la demi-heure : Babel profite d’une erreur de Mata et frappe du coup de pied, en force, à l’entrée du rectangle. Mignolet réalise, de l’épaule, un arrêt prodigieux, sans quoi l’ancien de Liverpool ou de l’Ajax allait refroidir le Jan Breydel. Trois minutes plus tard, le club entrainé par Clement se procure sa plus grosse opportunité de la mi-temps : Ricca surgit et envoie le ballon sur la barre transversale. La partie est disputée, les Brugeois sont totalement dans le coup.

Au retour des vestiaires, Dennis remet le Club en jambes avec une tentative stoppée par le portier Muslera. La formation belge s’entête dans cette bonne dynamique et Vormer a une nouvelle fois le nez fin. A la 54e, il sert un terrible corner sur la tête d’Okereke. La reprise est puissante… mais Muslera sauve sur sa ligne. L’actuel deuxième de Pro League se casse les dents sur l’expérimenté gardien tandis que Feghouli, de l’autre côté, lèche la transversale avec un envoi à l’entrée du rectangle. La tentative de Nagatomo passe elle juste à côté du but de Mignolet.

Le coude à coude est intense… Il ne manque plus qu’un but. Celui-ci ne tombera jamais, pas même sur un contact de la main litigieux en fin de partie. 0-0, un bon Bruges méritait sans doute un peu mieux face à son adversaire direct pour la troisième place dans cette poule A.