Un arbitre slovène, qui a dirigé Genk et Bruges en Ligue des Champions, arrêté

L'arbitre slovène Slavko Vincic a été arrêté par la police bosnienne durant une opération contre une bande criminelle. Il a dirigé cette saison tant le Club Bruges (0-0 à domicile contre Galatasaray) que le KRC Genk (1-4 contre Liverpool).

Selon différents médias, la police a fait une descente dans une maison de Bijeljina, en Bosnie, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue et de femmes. Ils ont trouvé neuf femmes, 26 hommes et beaucoup d'armes et de cocaïne.

Vincic a été menotté aux côtés, entre autres, de Tijana Maksimovic, qui serait la figure centrale d'un réseau de prostitution. Ce dernier aurait tenté de traverser la frontière croate en bateau en compagnie de trois femmes.

Vincic ne serait pas directement impliqué dans le réseau criminel, mais il risque bien des poursuites car il est l'un des 26 hommes arrêtés en possession de drogue et d'armes illégales.