Ulreich s'excuse après son "inexplicable" bourde

Le Bayern a été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions (1-2, 2-2). Si la déception est grande dans les rangs bavarois, la pilule est encore plus difficile à avaler pour Sven Ulreich, coupable d'une énorme erreur sur le deuxième but du Real.



Le remplaçant de Manuel Neuer a complètement manqué sa sortie en début de seconde mi-temps. Le gardien allemand s'est élancé en direction d'une passe en retrait de Corentin Tolisso. Il a d'abord pensé se saisir du ballon avec les mains avant de se rendre compte qu'il ne pouvait pas. Cet instant d'hésitation, lui a coûté très cher. Il a manqué son intervention et Karim Benzema a marqué dans le but vide.



Sa responsabilité est pleinement engagé, Ulreich assume et s'est excusé sur son compte Instagram. "Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis déçu de quitter la Ligue des Champions. Nous voulions vraiment disputer la finale. Nous avons fait de notre mieux et puis cette erreur inutile. Je ne peux pas me l'expliquer. Je suis désolé ... pour mon équipe et pour les fans", a-t-il écrit.