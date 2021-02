UEFA : pas de Youth League cette saison en raison du Coronavirus

L’édition 2020/2021 de l’UEFA Youth League de football, la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans, avec le Club de Bruges et Genk cette année, est annulée en raison de la crise sanitaire, a annoncé l’Union européenne de football (UEFA) mercredi.

Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé de mettre un terme à la compétition pour protéger la santé des joueurs et vu la difficulté d’organiser encore les rencontres en raison des contraintes de déplacements.

L’UEFA avait d’abord pensé revoir le format et faire débuter l’UEFA Youth League plus tard, mais les différentes mesures imposées par les autorités sanitaires à travers l’Europe ont encore évolué.

"Le Comité exécutif considère qu’il n’y a plus de possibilité de postposer encore le début de la compétition et donne la priorité à la santé et la sécurité des jeunes joueurs", a conclu l’UEFA dans son communiqué.

Le Club de Bruges aurait dû se rendre à Istanbul Basaksehir en Turquie pour les 32es de finale suivant le tirage au sort effectué le 21 janvier dernier, alors que Genk avait hérité, à domicile, des Slovques de Zilina.

Les 64 équipes participantes avaient été regroupées en deux voies : la voie Ligue des Champions, qui devait reprendre les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions seniors, et la voie des champions nationaux, qui aurait regroupé les champions nationaux chez les jeunes des pays les mieux classés dont l’équipe première n’a pas participé à la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Les 32es de finale avaient été programmés, en match unique, les 2 et 3 mars. L’UEFA a décidé exceptionnellement d’annuler sa compétition pour cette saison.