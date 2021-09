Tuchel ravi par Lukaku : "Il était le type de profil qui nous manquait"

Romelu Lukaku n’a pas attendu très longtemps pour ouvrir son compteur à buts cette année en Ligue des Champions. Dès son premier match, le numéro 9 de Chelsea a inscrit le seul et unique goal de son équipe. Les Blues se sont imposés 1-0 contre le Zenit mardi soir. De quoi séduire et ravir encore un peu plus son entraîneur Thomas Tuchel.

"Chelsea manquait d’un attaquant de classe mondiale comme Romelu Lukaku", a déclaré le tacticien allemand (propos relayés par Sky Sports). "Nous avons aussi gagné et fait des résultats sans lui, mais il était le type de profil qui nous manquait. Pas seulement au niveau du talent mais aussi au niveau de la personnalité. C’est un gars tellement humble, un super communicateur dans le vestiaire, et cela crée une certaine énergie autour de lui dans l’équipe".