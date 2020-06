Trippier encense Mousa Dembele : "Avec lui, Tottenham aurait gagné la Champions League contre Liverpool"

Il y a des joueurs qui marquent plus que d’autre part leur passage dans un club. Une empreinte laissée auprès des supporters, du staff mais aussi des coéquipiers. Visiblement Mousa Dembele fait partie de ceux-ci. Kieran Trippier a déclaré dans un podcast anglais nommé "Le beau jeu" que les Spurs auraient remporté la Ligue des Champions face à Liverpool s’ils n’avaient pas vendu le joueur belge en janvier 2019 au club chinois de Guangzhou R&F.

Celui qui évolue désormais à l’Atlético de Madrid semble totalement convaincu de ce qu’il avance : "Ils avaient de très bons joueurs, mais pour moi le petit truc qui a fait qu’on n’a pas gagné c’est le moment où Mousa est parti. C’est mon opinion. En tant que joueur, on n’a vraiment pas envie de voir un joueur comme lui s’en aller, encore moins en janvier. A moins qu’il y ait vraiment une raison pour qu’il s’en aille, honnêtement je ne sais pas. Mais pour moi ça n’a pas de sens parce qu’il est clairement l’élément qui peut faire la différence pour remporter une Ligue des Champions. Il était bon à ce point-là !"

Il s’explique un peu plus précisément : "Il pouvait avoir trois joueurs autour de lui et malgré tout on pouvait lui envoyer la balle. Le respect incroyable que les joueurs avaient pour lui, et le fait de le voir s’en aller en janvier au cours d'une saison compliquée, pour moi ça n’a vraiment pas de sens…"

Depuis le joueur est donc parti à Madrid alors que Dembele évolue toujours en Chine. Avant cela, il a passé sept années du côté de Tottenham.