Tottenham et ses Belges humiliés à domicile par le Bayern (7-2)

Le Bayern Munich a réalisé le carton de la soirée en s'imposant 2-7 sur le terrain de Tottenham, avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sur le terrain pendant tout le match, mardi soir lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.

La rencontre entre Tottenham et le Bayern démarrait sur les chapeaux de roues. Après deux tentatives manquées, Son trompait Neuer après douze minutes du jeu. Seulement, la réaction bavaroise ne se faisait pas attendre et trois minutes plus tard, Kimmich remettait les deux équipes à égalité. Juste avant le repos, Lewandowski mettait le Bayern aux commandes d'une frappe à l'entrée du rectangle (45e).

En confiance, le Bayern poursuivait sur sa lancée après la pause et Gnabry, sur un exploit individuel, plantait le troisième but munichois (53e) avant de faire 1-4 quelques secondes plus tard (55e). La rencontre s'emballait et Kane relançait le suspense depuis le point de penalty (61e). Finalement, Gnabry réalisait le parfait coup du chapeau en fixant la marque à 2-5 (83e) puis Lewandowski plantait le sixième but bavarois (87e). Gnabry s'offrait ensuite un quadruplé pour corriger les Spurs en inscrivant le 2-7 (88e).