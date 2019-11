Tottenham et Alderweireld offrent une "remontada" à Mourinho, KDB et City assurent la première place

Grâce à leur partage face au Shakhtar Donetsk (1-1), Manchester City et Kevin De Bruyne sont désormais assurés de terminer à la première place du Groupe C de la Champions League.

Dans cette même poule, l'Atalanta Bergame de Timothy Castagne a de son côté décroché à San Siro la première victoire de son histoire dans cette compétition face au Dinamo Zagreb (2-0) et garde ainsi son sort européen entre les mains.

Dans le Groupe D, Tottenham et Toby Alderweireld, désormais assurés de terminer à la deuxième place derrière le Bayern Munich, sont remontés de 0-2 à 4-2 pour battre l'Olympiacos et ont assuré le spectacle pour leur deuxième sortie sous les ordres de José Mourinho.

Manchester City - Shakhtar Donetsk : 1-1

Kevin De Bruyne, comme de coutume titularisé dans le milieu de terrain de Manchester City, a largement participé au succès des Cityzens face au Shakhtar Donetsk. Peu avant l'heure de jeu, Ilkay Gündogan a ouvert le score (57' 1-0), mais les visiteurs ont répliqué via Manor Salomon un peu plus de dix minutes plus tard (69' 1-1).

Dans la foulée, KDB a quitté la pelouse, remplacé par David Silva (70').

Tottenham - Olympiacos : 4-2

Pour la première de José Mourinho à la tête des Spurs en Champions League, Tottenham et Toby Alderweireld, titulaire dans l'axe de la défense, ont été cueillis à froid par l'Olympiacos, qui a pris les devants grâce à Youssef El Arabi (6' 0-1), que l'on retrouvait à l'assist moins d'un quart d'heure plus tard pour Ruben Semedo (19' 0-2).

Dele Alli a rendu espoir aux Londoniens juste avant la pause (45' 1-2), alors que le buteur maison Harry Kane a égalisé dès le retour des vestiaires (50' 2-2). La "remontada" des Spurs a ensuite vu Serge Aurier placer les locaux aux commandes à un peu plus d'un quart d'heure du terme (73' 3-2), avant un dernier but inscrit par Harry Kane (77' 4-2).

Jan Vertonghen, de retour de blessure, n'a pas eu l'occasion de monter sur la pelouse pour aller fêter sa nomination à une place dans "l'équipe de l'année" de l'UEFA.

Atalanta - Dinamo Zagreb : 2-0

Timothy Castagne a lui suivi depuis le banc des remplaçants le début de la rencontre entre l'Atalanta et le Dinamo Zagreb. Son coéquipier Muriel a ouvert la marque sur penalty peu avant la demi-heure de jeu (27' 1-0), alors qu'Alejandro Gomez a doublé la mise à la reprise (47' 2-0).

Le Diable Rouge est monté au jeu à la 65ème et a ainsi pu célébrer depuis la pelouse la première victoire de l'Atalanta en Champions League.