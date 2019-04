Tottenham - Ajax, une demi-finale surprenante et prometteuse (LIVE commenté 21h)

Tottenham et l'Ajax Amsterdam s'affrontent ce mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Sur papier, le match promet des étincelles entre deux équipes offensives. Les Diables Rouges Jan Vertonghen et Toby Alderweireld y retrouveront le club qui les a lancés dans le football professionnel.

C'est probablement la demi-finale la plus surprenante de ces dernières années en Ligue des Champions. Peu auraient parié en début de saison sur une telle affiche en début de saison. Ce qui signifie aussi que l'on aura en finale de la plus prestigieuse compétition européenne soit une équipe, Tottenham, qui n'a plus recruté le moindre joueur depuis Lucas Moura en janvier 2018, soit une autre, l'Ajax, qui mise sur les pépites de son centre de formation, comme le capitaine Matthijs de Ligt, le meneur de jeu Frenkie de Jong ou l'infatigable Donny van de Beek. Et ce, alors que les prix des transferts ont explosé ces dernières saisons.

Tottenham a atteint une seule fois le dernier carré de la compétition, en 1962, un an après son deuxième et dernier titre de champion d'Angleterre. Les 'Spurs' avaient été éliminés par le grand Benfica d'Eusebio, futur vainqueur de l'alors Coupe des Champions. C'était l'âge d'or du club londonien, qui allait s'offrir l'année d'après la Coupe des Coupes. A noter qu'avec aussi deux Coupes de l'UEFA à son palmarès, Tottenham peut rejoindre le cercle fermé des clubs ayant remporté les trois coupes d'Europe.

Ce match revêtira un caractère particulier pour plusieurs joueurs de Tottenham: les Diables Rouges Jan Vertonghen et Toby Alderweireld et le meneur de jeu danois Christian Eriksen: tous les trois ont effectués leurs débuts professionnels à l'Ajax Amsterdam. Le défenseur colombien Davinson Sanchez a lui joué un an à Amsterdam, en 2016-2017, avant d'être recruté par Tottenham.

L'entraîneur des 'Spurs' Mauricio Pochettino devra se passer de son avant-centre Harry Kane, blessé, et du Sud-Coréen Son Heung-Min, auteur de trois buts (un à l'aller et deux au retour) lors du quart de finale contre Manchester City, suspendu. Le médian Moussa Sissoko et le latéral Serge Aurier sont également indisponibles.

L'Ajax Amsterdam entend bien poursuivre sa belle aventure. Quadruple vainqueurs de la compétition (1971, 1972, 1973, 1995), les Ajacides n'ont plus été à pareille fête depuis 1997 et une demi-finale perdue contre la Juventus. C'est aussi contre la Juventus, un an plus tôt, que l'Ajax a atteint pour la dernière fois la finale de la C1 (défaite aux tirs au but). La bande à Erik ten Hag a pris sa revanche sur les 'Bianconeri' en quarts de finale après s'être offert le scalp du Real Madrid, triple tenant du titre, en huitième de finale. L'arrière-droit Noussair Mazraoui, qui s'est blessé contre la Juventus, est de retour dans la sélection. L'Ajax sera donc au complet pour cette demi-finale.

L'Ajax Amsterdam se présentera à Londres sans avoir disputé de rencontre ce week-end, la 33e journée de la Eredivisie ayant été reportée afin de permettre aux Ajacides de se préparer au mieux. Une situation qualifiée d'"injuste" par Pochettino alors que Tottenham a été battu par West Ham samedi.

La rencontre sera dirigée par l'Espagnol Antonio Mateu Lahoz.

Mercredi, la deuxième demi-finale opposera le FC Barcelone à Liverpool. La finale aura lieu le samedi 1er juin au Wanda Metropolitano de Madrid.