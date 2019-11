Thorgan Hazard : "A la pause, on s'est dit qu'on n'avait plus rien à perdre"

Dortmund a signé un exploit face à l'Inter Milan mardi dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions de football. Alors qu'ils étaient menés 0-2, Axel Witsel, Thorgan Hazard et leurs équipiers se sont imposés 3-2.

"Le 0-2 de la première mi-temps ne reflète pas vraiment celle-ci je trouve. A la pause, on s’est dit qu’on n’avait plus rien à perdre, qu’on allait mettre un peu plus de pression. On a pris le jeu à notre compte et on a fait une grosse deuxième période. Elle fait partie de nos plus belles prestations cette saison. La prochaine fois, on essaiera de faire cela durant tout le match. On savait que le public allait nous pousser, c’est plus facile pour nous. C’était nécessaire de gagner car on avait perdu là-bas. On se repositionne très bien. On a nos chances en vue de la qualification", a expliqué Thorgan Hazard à notre micro après la partie.

"Quand on est sur le terrain, on ne fait pas trop attention à l’adversaire. Chacun défend ses couleurs. Aujourd’hui, on sort très content de ce match. Romelu est sorti victorieux la dernière fois, aujourd’hui c’est nous", a ajouté le Diable au sujet de la présence d’un autre Diable en face.

Grâce à ce succès, les Borussen (7 points) prennent la deuxième place du groupe F derrière Barcelone (8), qui a été tenu en échec chez lui par le Slavia Prague (0-0). L'Inter est troisième (4 points) et la formation tchèque (2) quatrième.