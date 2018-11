Thomas Tuchel "le meilleur entraîneur au monde" pour Al-Khelaïfi

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à faire savoir au grand public à quel point il était content du travail de son entraîneur Thomas Tuchel au terme de la rencontre remportée 2-1 par les Parisiens contre Liverpool.

"Je suis très heureux de ce résultat, de la qualité de jeu, de la façon dont on s'est battu pour ce match. On a montré le vrai visage du Paris Saint-Germain, on a montré le vrai visage des grands joueurs que nous avons aujourd'hui, le vrai visage de l'équipe du Paris Saint-Germain, solide, avec un grand entraîneur.

"C'est une réponse pour tout le monde. Ce match n'était pas facile, Liverpool a un grand niveau, c'est le deuxième de la Premier League, il y a beaucoup de grands joueurs aussi. On a fait vraiment un grand match, le staff, le coach, tout le monde honnêtement, les supporters aujourd'hui aussi. On n'a pas le droit de perdre de match ici au Parc. Pour moi, mon entraîneur c'est le meilleur entraîneur au monde, il l'a prouvé aujourd'hui car ce qu'il a fait est vraiment magnifique. Bien sûr, on ne peut pas dire 'on va la gagner' (la Ligue des champions), mais on joue chaque match, on veut gagner chaque match jusqu'au bout."