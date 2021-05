Thomas Tuchel aux anges : "C'était un combat très dur mais j'avais confiance en ce groupe"

Chelsea a remporté la Ligue des Champions ce samedi face à Manchester City grâce à un but de Kai Havertz (1-0). Les Blues ont montré un coeur énorme et l'entraîneur Thomas Tuchel était évidemment ravi de la performance de ses joueurs : "C'est le match le plus important en Europe, c'est une finale exceptionnelle et on a gagné, c'est incroyable. Je suis très fier, mais j'étais fier en amont parce j'ai toute confiance dans ce groupe, c'est un groupe très, très fort. On savait bien que nous n'étions pas le favori mais nous sommes un groupe très, très fort, nous sommes tous ensemble et tout est possible. On l'a fait deux fois (battre City) en Championnat, en Coupe, et on l'a fait une troisième fois. Normalement, on voulait plus de possession, mais c'était difficile dans les premières minutes. Après en fin de première période, c'était mieux, on a créé quelques contre attaque très dangereuses, mais c'était un combat très dur."

Ses joueurs ont également exprimé toute leur joie après la rencontre. César Azpilicueta rendait hommage à ses équipiers : "On a écrit l'histoire, je suis très content. Je l'ai dit avant le match: on a un groupe incroyable, tout le monde travaille, c'est incroyable. On le mérite, on va célébrer."

Olivier Giroud mettait lui en avant le travail d'un homme, Ngolo Kanté : "Ce soir, on a joué contre une superbe équipe de City, ça s'est joué à pas grand chose mais ce genre de matches se joue sur des détails. C'est la plus belle des compétitions de club, évidemment, c'est un rêve de gosse. J'ai eu la chance de marquer quelques buts cette année. (Troisième meilleur buteur de cette C1 avec 6 buts). En ayant joué trois matches titulaires, franchement c'est une immense fierté. J'aimerais profiter de chaque instant parce que ces moments-là sont tellement rares. Je suis fier pour ma famille, mes proches, tous ceux qui me soutiennent, qui m'ont soutenu, c'est un régal. Le foot c'est extraordinaire, surtout quand il y a des supporters dans les stades, parce que des matches sans public, ça devrait être interdit! Maintenant, il me manque l'Euro. Je ne suis pas satisfait d'être vice-champion d'Europe, j'espère vraiment qu'on fera une grande compétition cet été, en tout cas on a toutes les armes pour. J'ai hâte d'y être. Ngolo Kanté est énorme, il a récupéré cinquante ballons, il leur a fait mal... Je ne sais pas quoi dire, il est incroyable ce mec, il court de partout, il fait des différences, il comble des brèches, il récupère des ballons... Avec lui on a l'impression d'être douze sur le terrain."

Ce groupe de Chelsea peut désormais fêter ce titre de Ligue des Champions acquis au terme d'une saison compliquée.