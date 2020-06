Thomas Meunier ne finira pas la saison avec le PSG

Thomas Meunier aurait pu prolonger son séjour au PSG et disputer la phase finale de la Ligue des Champions. Il a décidé de ne pas le faire. L’aventure parisienne du Diable rouge se terminera le 30 juin comme prévu dans son contrat, affirme RMC Sport.



Notre compatriote n’est pas le seul joueur dans ce cas. Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du club, ne sera pas non plus présent à la reprise des entraînements fixés en ce lundi 22 juin.



Les deux joueurs ont sans doute posé ce choix pour se concentrer sur leur futur club. Selon nos informations, Thomas Meunier évoluera la saison prochaine à Dortmund où il retrouvera Thorgan Hazard et Axel Witsel.



Après la Belgique (Virton, FC Bruges), et la France, le défenseur va donc découvrir l’Allemagne. Il sera resté 4 ans dans la capitale française pour un total de 128 rencontres. Il aura aussi étoffé son palmarès avec trois titres en Ligue 1, deux Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et quatre trophées des champions.



Sacré champion de France au terme d'une saison stoppée par le coronavirus, le PSG doit disputer les quarts de finale de la Ligue des champions entre le 12 et le 15 août. Le club de la capitale est également engagé en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne et en finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon, deux matches prévus fin juillet.



Kurzawa et Choupo-Moting restent quelques semaines de plus

Si les informations de presse se confirment, le départ de Cavani laissera un goût amer aux supporters parisiens, qui ont fait de l'Uruguayen arrivé en 2013 une des idoles du Parc des princes.

Meilleur buteur de l'histoire du PSG, avec 200 réalisations, l'attaquant a perdu cette saison sa place de titulaire au profit de l'Argentin Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan puis recruté définitivement fin mai.

Leonardo, directeur sportif du Paris SG, a officialisé son départ en fin de saison dans une interview au Journal du Dimanche publiée la semaine passée, réservant le même sort au capitaine brésilien Thiago Silva (35 ans), également en fin de contrat.

Le défenseur français Laywin Kurzawa et l'attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, dans la même situation, auraient accepté de prolonger leur bail pour terminer la saison, selon RMC.