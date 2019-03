Thibaut Courtois : "La crise au Real Madrid ? c'est un grand mot !"

Après trois victoires finales consécutives, le Real Madrid a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions mardi après une lourde défaite 1-4 contre l'Ajax Amsterdam.

"On va se relever, c'est le foot", a réagi Thibaut Courtois."On a pas mal démarré mais on a eu la malchance que la tête de Raphaël (Varane) touche la barre transversale", a expliqué le Diable Rouge sur RMC Sport.

"Après sur le premier but, on fait une petite faute, on ne met pas de pression. Sur le deuxième, c'est trop facile, il (Tadic) passe quatre-cinq joueurs. Il fait une belle passe décisive. Après c'est compliqué. On doit se relever et essayer de bien finir la saison, de finir le plus haut possible." En une semaine, le Real a été battu deux fois par Barcelone, en Coupe du Roi et en Liga, et a été éliminé de la Ligue des Champions.

"La crise c'est un grand mot. Pas de souci, c'est un coup au mental. Mais ce qui est fait est fait. On va se relever, c'est le foot. Ce n'est pas agréable. On va travailler." Le Real ne vit pas une fin de cycle, pense Courtois. "Je ne crois pas, ce sont les mêmes joueurs qui ont tout gagné. Il faut redémarrer."