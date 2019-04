Ten Hag : "On a encore dépassé nos limites"

Erik Ten Hag et l'Ajax ont réalisé un nouvel exploit. Après avoir éliminé le Real à Bernabeu, ils ont fait tomber la Juventus à Turin pour se hisser dans le dernier carré de la C1. Une première pour le club néerlandais depuis 1997.



"C'est une soirée incroyable pour l'Ajax et pour ses joueurs, et aussi pour le foot néerlandais" s'est enthousiasmé le coach ajacide en conférence de presse. "On a de nouveau éliminé un favori. On avait bien joué à l'aller et on a été confiants et patients. En première période, on a eu du mal à sortir de la pression de la Juve. Il y a eu peu d'occasions, c'était un combat. Le but du 1-1 est assez chanceux et ensuite on a eu des espaces et des occasions. Après la pause, la Juventus a été obligée de défendre et on a eu beaucoup d'occasions. On a quand même dû attendre ce 2-1. On doit marquer plus, on doit avoir un meilleur rendement offensif. On aurait pu boucler le match avant. Mais je suis très heureux et très fier de l'équipe et de mon staff."



"C'est aussi très important pour le foot néerlandais", a-t-il poursuivi. "A un moment, c'était de pire en pire mais là on revient. On est un pays de foot mais assez petit, parfois ça peut aller moins bien. Là on a des talents extraordinaires. Je l'ai dit, on n'était pas favoris, mais avec notre philosophie, on peut aller du-delà, on a encore dépassé nos limites. City ou Tottenham ? C'est difficile de parler de ça. On a voyagé en Espagne, au Portugal, en Italie. L'Angleterre est le prochain défi. La philosophie de Guardiola est très proche de la mienne. Je peux juste dire que ça sera des matches magnifiques. Mais je sais trop peu de choses sur ces deux équipes pour en parler pour le moment. Si on montre ce qu'on a montré contre le Real et la Juve, on peut être confiant, on doit être confiant."