Supercoupe d'Europe : Suivez Bayern - FC Séville, avec public (LIVE commenté 21H)

Le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions, et le FC Séville, vainqueur de l'Europa League, s'affrontent jeudi soir (21h00) à la Puskas Arena de Budapest pour la Supercoupe de l'UEFA, le premier trophée européen de la saison. Ce match se jouera en présence de spectateurs. L'UEFA et le gouvernement hongrois ont autorisé de remplir 30% de la capacité totale du stade (67.000 places).

Le Bayern fera figure de favori. Les Bavarois ont remporté en août leur sixième Ligue des Champions, en battant le Paris Saint-Germain 1-0, après avoir corrigé le FC Barcelone 8-2 en quarts et Lyon 3-0 en demi-finale. Le Bayern reste sur une saison historique, durant laquelle il a remporté ses onze matchs de Ligue des Champions et réussi un nouveau triplé C1-championnat-coupe d'Allemagne. Malgré la courte pause estivale, le 'Rekormeister' a prouvé dès la première journée de championnat qu'il était déjà en forme et pas du tout rassasié: victoire 8-0 contre Schalke 04.

De son côté, Séville a confirmé sa relation spéciale avec l'Europa League, une compétition que les Andalous ont remporté pour la sixième fois, un record, en quatorze ans. Pour cela, Séville a battu tour à tour l'AS Rome, Wolverhampton Wanderers, Manchester United et l'Inter Milan. Séville a pu reporter ses deux premiers matchs de championnat, raison pour laquelle son état de forme est une inconnue.

Les deux équipes ont remporté une fois le trophée.

D'un point de vue extra-sportif, ce match marquera le retour des spectateurs dans le stade lors d'un match européen. Cette décision a suscité la controverse. Le maire de Budapest Gergely Karacsony a encore répété mercredi qu'il aurait préféré voir le match se disputer sans spectateur. "Si j'en avais les moyens légaux, je déciderais que le match se joue à huis clos !", a-t-il déclaré.

Les clubs ont reçu 3.000 tickets chacun. Si Séville en a écoulé 2.500, du côté allemand, la moitié des supporters ayant acheté l'un des 2.100 tickets vendus pourraient ne pas effectuer le déplacement sur recommandation des autorités allemandes qui imposent une quarantaine à leur retour en Bavière.