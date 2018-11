Suivez PSG-Liverpool en direct (LIVE commenté 21h)

Le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi soir Liverpool pour le compte de la 5ème journée de la phase de poules de la Champions League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct commenté.

Troisièmes de leur groupe à une longueur des Reds et du Napoli, les Parisiens, qui pourront compter sur leurs deux joyaux Neymar et Kylian Mbappé, n'ont plus droit à l'erreur. En cas de défaite face aux Anglais (et de succès napolitain contre l'Etoile rouge de Belgrade), les joueurs de Thomas Tuchel, auteur d'un sans-faute en Ligue 1 (14 victoires en 14 journées), seraient tout simplement éliminés de la C1. Une absence en huitièmes de finale serait une première depuis 2011-2012, saison qui a vu l'arrivée des Qataris à la tête du club.

La tension sera donc palpable au Parc des Princes où Thomas Meunier devrait débuter. Simon Mignolet et Divock Origi devraient quant à eux être sur le banc des remplaçants des Reds.