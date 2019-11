Suivez Liverpool - Genk en direct (LIVE commenté et audio 21H)

> Suivez Liverpool-Genk en direct audio.

Ce mardi soir, place à la quatrième journée de phase de poules de Champions League. Sur le coup de 21H00, le Racing Genk, un peu dans le dur, se déplace à Anfield Road pour un choc très prestigieux face à Liverpool.

Deuxième du groupe E de C1, à un point de Naples, Liverpool ferait un grand pas vers la qualification en battant le champion belge en titre, dominé en Belgique 4-1 à l'aller. Les Genkois sont derniers du groupe, avec un point, soit deux de retard sur Salzbourg.

Les Reds auront inconsciemment peut-être déjà la tête tournée vers dimanche et vers l’affrontement contre Manchester City. "Personne ne pense (à City), a assuré Jurgen Klopp. Je n'ai aucun doute sur mes joueurs et j'aurais un peu honte d'avoir à leur dire 'ne pensez pas déjà à Man City'. L'histoire que les garçons ont écrit depuis trois ans n'a été possible que parce qu'on a toujours été concentré sur le match suivant", ajoutant en plaisantant "on a le droit de prononcer les mots Man City, vous n'avez juste pas le droit d'y penser".