Suivez Bruges – PSG en direct commenté (LIVE 21h)

Bruges peut-il refaire le même coup qu’au Real Madrid et surprendre le PSG ? Car même sans Neymar, l’équipe alignée par Thomas Tuchel a de quoi faire peur à n’importe quelle équipe. Avec 6 points, le PSG caracole non seulement seul en tête de son groupe, mais il a déjà relégué à cinq longueurs le Real Madrid, son grand rival pour la première place. Thilo Kehrer, Julian Draxler et Idrissa Gueye sont aussi absents. Thomas Meunier figure bien dans la sélection. Le Diable Rouge retrouvera son ancien club, qu’il a quitté en 2016 pour rejoindre la capitale française.

Mais Bruges n’est pas n’importe qui. Surtout cette saison. Invaincus depuis 17 matches, les hommes de Philippe Clément impressionnent cette saison. Au point même d’avoir failli surprendre tout le monde à Madrid lors du partage 2-2. Seul hic, l’absence du capitaine Ruud Vormer, suspendu. Le coach devra donc surprendre. Réponse ce soir sous le coup de 21h. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Vivacité.

Le PSG est en tête du groupe avec 6 points. Bruges est deuxième avec 2 unités. Le Real et Galatasaray suivent avec 1 point.