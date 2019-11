Soirée de Gala ou enfer turc ?

Le club brugeois joue gros ce soir dans le stade du Ali Sami Yen Spor Kompleksi du Galasataray, à 15 kilomètres du centre d’Istanbul. Car, en cas de succès, les hommes de Clément valideraient leur ticket pour les seizièmes de finale de l’Europaleague. Passer l’hiver européen au chaud : le premier objectif de la saison serait alors atteint. Mais les Brugeois peuvent même encore rêver d’un scénario encore plus idyllique. Un succès de leur part conjugué à un partage ou une défaite du Real deux heures plus tard face au PSG leur permettrait de disputer la deuxième place aux Madrilènes le décembre prochain au Jan Breydelstadion. Rendez-vous compte : une véritable finale de poules contre Courtois, Hazard et compagnie ! De quoi ravir les fans des "blauw en zwart." D’autant que, dans son histoire, Bruges n’a jamais atteint les huitièmes de finale de la Champion’s League. Lui qui avait disputé la finale de la Coupe des champions en 1978 sous la houlette d’Ernst Happel, le célèbre entraîneur autrichien.

Mais nous n’en sommes pas encore là. Il faudra d’abord déjouer le piège stambouliote. Et son ambiance bouillante même s’il ne fait que 14 degrés en ce moment sur les bords du Bosphore. Car une défaite brugeoise anéantirait presque leurs ambitions. Alors qu’un partage les maintiendrait en position favorable avant la dernière journée…

L’enfant s’annonce cependant plutôt bien. En tout cas, le moment semble idéal. Huitième de la compétition domestique, le champion de Turquie (22 sacres) traverse une sérieuse crise et demeure d’ailleurs sur une défaite à domicile face à un autre club de la ville, Basaksehir… Tiens, tiens, précisément le club qui avait éliminé les Brugeois en tour préliminaire de la ligue des champions, il y a deux ans. Les hommes du légendaire coach Fatih Terim (66 ans, il était déjà entraîneur du club en 2000 quand le Gala avait remporté la coupe de l’UEFA face à Arsenal) n’ont pris qu’un petit point dans cette campagne européenne. C’était précisément à Bruges lors de la rencontre initiale de ce groupe A. Mais les Brugeois avaient démontré alors qu’ils étaient intrinsèquement supérieurs à leurs opposants, tout en loupant une série d’occasions. Un peu leur problème récurrent dans cette Champion’s League….

Cascade de forfaits

Les Turcs sont en crise mais ils jouent aussi de malchance. Les blessures s’accumulent et le coach n’a plus que… 13 joueurs du noyau pro disponibles ! Des jeunes éléments vont donc se retrouver sur le banc. Dernière tuile en date : la grave blessure encourue par Christian Luyindama, l’ancien défenseur congolais du Standard. Touché aux ligaments croisés du genou, il sera indisponible pour de longues semaines. Alors que le gardien uruguayen Muslera et le Néerlandais Babel demeurent incertains (ce dernier a été pris en grippe par une partie d’un public particulièrement versatile), l’attaquant colombin Radamel Falcao est lui aussi forfait alors que le Roumain Florin Andone est indisponible de longue date. Ajoutez-y les suspensions de Nzonzi, le champion du monde français, et Agkün et la coupe est pleine. Bruges peut et doit donc en profiter. En affichant les mêmes valeurs collectives que lors des déplacements à Madrid et à Paris. Vormer est toujours suspendu mais le capitaine hollandais a tenu à être du voyage pour soutenir moralement les troupes. Il n’était pas présent à Paris et on ne veut négliger aucun détail dans le camp brugeois. Où Diagne purge toujours sa suspension interne après l’épisode du pénalty au parc des Princes. Hier, lors de la conférence de presse, les journalistes turcs nous ont littéralement assaillis de questions concernant le comportement global de l’attaquant sénégalais, pour rappel prêté par le Galatasaray. Et nos réponses ne les ont guère étonnés…