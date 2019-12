Six favoris affamés et des outsiders à l'affût prêts à destituer Liverpool

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions présentent cette saison 16 équipes toutes issues des cinq grands championnats européens. Tenant du titre, Liverpool a tenu son rang en remportant son groupe. Même s'ils n'ont récolté qu'un point sur quatre face à Naples, les Reds ont paru solides et restent en première ligne pour reconduire leur titre.

Si elle fait logiquement partie des favorites pour lever la Coupe à Istanbul, l'équipe de Jürgen Klopp n'est pas la seule prétendante sérieuse à la victoire. Les principaux cadors européens ont eux aussi fait forte impression lors de ce premier tour.

Le Bayern est certainement l'équipe qui s'en est mieux tirée avec un parcours impeccable. Six victoires sur six, la meilleure attaque avec 24 (bien plus que Paris, 2e) et un retentissant 7-2 refilé à Tottenham. Malgré cela, les Bavarois ne sont pas forcément l'équipe qui effraye le plus, sans doute à cause d'un départ discret en Bundesliga (7es).

Comme chaque année, le Paris Saint-Germain (16pts) a fait parler sa puissance de feu offensive pour passer franchir de groupes sans problèmes. Cette fois-ci les troupes de Thomas Tüchel ont ajouté une solidité défensive surprenante (2 buts encaissés, meilleure défense) à leur arsenal. Mais après les 'Remontada' à répétition subies dans les éditions précédentes, plus personne ne s'ose à considérer les Champions de France comme favoris. Passer les huitièmes de finale indemne: voilà le premier grand défi qui attend l'équipe de Thomas Meunier.

Autre équipe qui a terminée invaincue, la Juventus a égalé son meilleur résultat (16 points) en phase de poules. Pragmatiques, les Turinois n'ont rien fait d'exceptionnel mais savent se montrer très efficaces tant offensivement que défensivement. Une qualité essentielle pour aller loin dans cette compétition. Sans compter que Maurizio Sarri doit encore trouver la partition idéale pour faire danser 'La Vieille Dame' comme il le souhaite.

Le FC Barcelone, Manchester City (14 points) et le Real Madrid (11 pts) sont à placer sur la même ligne que les quatre club précédents. Les Catalans n'ont jamais semblé en difficulté dans le groupe F où ils ont acquis leur qualification bien à l'avance malgré des adversaires relevés comme Dormund et l'Inter. Les Citizens ont eux hérité d'un groupe plutôt abordable et l'ont logiquement dominé. Le rendement inquiétant en championnat n'empêchera pas certains de douter de leurs possibilités.

Enfin les Madrilènes sont partis du mauvais pied mais sont revenus dans le coup, tant en Ligue des Champions qu'en championnat. Il faudra compter sur eux pour la suite du programme. Deuxièmes de leur groupe, ils devraient participer à l'une des affiches des huitièmes de finale.