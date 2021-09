Simon Mignolet : "Leipzig sera plus difficile que le PSG"

Pour son 50e match de Champions League (en 9 saisons), le Club de Bruges se déplace à Leipzig avec la mission périlleuse de confirmer son excellent début de campagne face au PSG... contre le vice-champion d'Allemagne. La mission s'annonce au moins aussi ardue. Entretien exclusif avec le gardien Simon Mignolet.

- Simon, sur papier, le grand public peut se dire que Lepizig est moins sexy et certainement moins fort que le PSG et Manchester City. La réalité est peut-être bien différente...

- Exactement. C'est bien que Leipzig ait gagné aussi largement ce week-end (ndlr : 6-0 contre le Hertha Berlin), comme cela tout le monde peut se rendre compte de la valeur de cette équipe. Je connais beaucoup de joueurs, ce sont tous des internationaux, donc ce sera un match très difficile, surtout en déplacement là-bas. On sait depuis le tirage au sort que notre groupe est extrêmement difficile. Maintenant, on doit à nouveau sortir une grande prestation face à un très bon adversaire. On va essayer de jouer un bon match et essayer de ramener quelque chose.

- Chaque année, l'objectif de Bruges est de franchir le premier tour ou, plus réalistement, de disputer la 3è place synonyme de repêchage en UEFA. La différence cette année est que vous avez déjà connu des rivaux pour la 3è place bien plus accessibles que celui-ci...

- C'est clair. Quand on se souvient du match à Dortmund l'année dernière, on n'a pas eu la moindre opportunité de gagner. Pour moi, Lepizig c'est le même niveau que Dortmund. Peut-être Dortmund possède-t-il un joueur comme Haaland qui peut faire la différence, et qui est encore d'un niveau supérieur à ceux de Leipzig, mais pour le reste l'équipe est d'un niveau comparable. Ce sera un match très difficile, et on verra ce qui est possible. Cela dépend toujours de détails. L'objectif est d'essayer de ramener un point. On va faire tout ce qu'on peut pour y parvenir.

- C'est vrai qu'à Leipzig, il y a quelques individualités redoutables comme Yussuf Poulsen, André Silva ou Dani Olmo qui, heureusement pour Bruges, s'est blessé...

- Sans parler de Nkunku (ndlr : déjà 6 buts cette saison toutes compétitions confondues, et candidat à une place chez les Bleus pour le Final 4 de la Nations League...). Ce sont tous des internationaux, ce n'est pas anodin... Ils ont l'expérience d'évoluer à ce niveau, de disputer la Champions League. C'est différent de nous. Quand eux jouent en Champions League, ils ne pensent pas à la possibilité de se contenter d'une 3è place et de juste "passer l'hiver". Ils veulent se qualifier. Point barre. Même dans un groupe avec le PSG et City. Du coup, leur approche est différente de la nôtre.

- Est-ce que Bruges, en affichant son niveau du match contre le PSG, peut inquiéter cette équipe de Leipzig ?

- Je pense que le match qui nous attends sera plus difficile que celui qu'on a joué contre le PSG. Contre le PSG, il est finalement plus facile de jouer son propre football, parce que le PSG se focalise essentiellement sur son jeu, ses automatismes, etc. Leipzig, à l'inverse, et on l'a bien vu ce week-end, va presser plus haut et il sera plus difficile pour nous d'imposer notre style que face au PSG, qui possède bien entendu d'autres qualités. Mais je pense vraiment que le match qui nous attend à Leipzig risque d'être plus difficile que le précédent.

- Ce point pris et cette prestation livrée contre le PSG devant l'Europe entière vous a valu bien des superlatifs. J'imagine que cela peut aussi vous booster ?

- Oui, c'est sûr. J'avais dit après ce match qu'on avait franchi un palier dans nos progrès et nos espoirs européens. Au sens propre et au sens figuré, on a marqué des points. On s'est montré efficaces. Et ce critère sera prépondérant pour affronter Leipzig car je ne pense pas qu'on va recevoir 10 occasions. Si l'on s'en crée 3, on devra être capable d'en convertir au moins une...