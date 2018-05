Simon Mignolet dans la sélection de Liverpool pour la finale de C1

Liverpool a annoncé jeudi sa sélection en vue de la finale de la Ligue des Champions de football contre le Real Madrid, samedi soir (20h45) à Kiev. L'entraîneur Jürgen Klopp a retenu 24 joueurs, dont le Diable Rouge le gardien Simon Mignolet et le milieu de terrain allemand Emre Can. Ce dernier n'a pas joué depuis deux mois en raison de douleurs dorsales.

Simon Mignolet ne devrait pas être aligné à Kiev. Notre compatriote n'a plus joué en Ligue des champions depuis les rencontres de barrages contre Hoffenheim. L'Allemand Loris Karius est le gardien de but titulaire sur la scène européenne depuis le début du championnat et également en championnat depuis le début de l'année 2018.

Les défenseurs blessés Joël Matip et Joe Gomez sont absents de la sélection de Liverpool. Le milieu de terrain Emre Can a récemment repris les entraînements de groupe. Adam Lallana, qui, lors du dernier match de championnat contre Brighton, a fait son retour après une blessure musculaire, est également inclus dans le noyau.

La sélection: Karius, Clyne, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Salah, Henderson, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Mignolet, Can, Robertson, Ings, Solanke, Phillips, Jones, Ward, Woodburn, Camacho, Alexander-Arnold.