Sétien sous pression et désabusé : "Je vois toujours la même chose se reproduire"

Le FC Barcelone s'enfonce dans la crise en cette fin de saison. Lionel Messi, leader d'ordinaire taiseux, est sorti de sa réserve et a appelé le FC Barcelone à faire son autocritique après le 34e titre remporté par le Real Madrid.

Plus que le titre et la série impressionnante du rival (10 victoires), c'est le niveau du Barça qui inquiète. Après Luis Suarez, c'est donc Messi qui a tiré la sonnette d'alarme. Parce que si la saison est terminée en Liga, il reste un objectif aux Catalans pour sauver leur saison : la Ligue des Champions.



Au cœur de ce tumulte, un homme semble bien seul : Quique Sétien. Arrivé le 13 janvier dernier en remplacement de Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça est clairement sous pression. Entre mauvais résultats et rumeurs de tensions avec ses joueurs, Sétien est en danger. Et il en est conscient.



A la question de savoir s'il sera toujours là pour la Ligue des champions, le technicien espagnol a répondu jeudi soir : "J'espère, mais je ne sais pas. Je n'ai aucun contrôle sur cela".

Le président du Barça Josep Bartomeu lui avait apporté son soutien la semaine dernière : "il termine la saison et nous mène en Ligue des champions", avait-t-il affirmé. Une nouvelle défaite et la sortie médiatique de Messi sont peut-être de nature à changer la donne.

Mais de l'aveu même de Setién, le FC Barcelone ne trouve pas la solution. "Je vois toujours la même chose se reproduire", a analysé Setién. "Nous avons du mal à atteindre le but adverse et nous concédons facilement des buts. Espérons que nous soyons une équipe différente lorsque la Ligue des champions reprendra. Mais encore une fois je ne sais pas si ce sera avec moi."