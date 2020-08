Sensation en C1: Lyon élimine Manchester City 1-3 malgré un but de De Bruyne

Après un début de match serré, les Lyonnais prennent l’avantage dans cette rencontre. A la 24e minute, Maxwell Cornet hérite d’un ballon en dehors de la surface. Il profite de la sortie d’Ederson loin de son but pour enrouler le ballon et mettre les Gones aux commandes. Manchester City réagit, dans la foulée, mais se heurte à une organisation efficace des hommes de Rudi Garcia. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir une réaction des Citizens. Via De Bruyne une fois pour un coup franc placé à côté du but, puis encore via De Bruyne à la 69e minute. Le Belge est à la réception d’un centre en retrait et place très loin hors de portée d’Anthony Lopes. La logique aurait alors voulu que les Mancuniens déroulent derrière. Il n’en a rien été. Rudi Garcia sort Memphis Depay, le remplace par Moussa Dembélé. Quelques minutes après sa montée au jeu, l’attaquant part à la limite du hors-jeu et ajuste Ederson en plaçant entre ses jambes. C’est 1-2. Les défenseurs des Skyblues ont abandonné leur gardien et la punition est immédiate.

A la 85e minute, Sterling manque un but tout fait. Il est à la réception d’un centre venu de la droite et place au-dessus. Le but était pourtant vide. Sur la contre-attaque, Lyon fait 1-3. Ederson commet une nouvelle approximation et laisse un deuxième ballon à Moussa Dembélé. Il fait imploser tout le banc lyonnais en faisant 1-3. Le réalisme lyonnais a payé. Sterling, lui, va mal dormir, tout comme Ederson, qui est complètement passé au travers de son match et aura précipité la défaite. Le bilan de Pep Guardiola en Europe avec les Mancuniens reste donc le suivant : il n'a jamais réussi à qualifier son équipe pour les demi-finales de la Ligue des champions. Voilà qui doit déjà gronder du côté d'Abu Dhabi...