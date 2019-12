Senne Lammens, le gardien buteur, qualifie Bruges en Youth League à la dernière seconde

Le FC Bruges s'est qualifié pour la suite de la Youth League. Les jeunes blauw en zwart ont arraché un partage face au Real Madrid dans les ultimes secondes grâce à un coup de tête magistral ... de leur gardien (2-2).



Le FCB a été mené à deux reprises sur la pelouse de l'Albert Park d'Ostende. Mais à chaque les joueurs Rik Demil ont trouvé les ressources pour revenir. Ce point les met hors d'atteinte du PSG et leur assure la deuxième place du groupe A, synonyme de qualification.



Mathias De Wolf (27e) a répondu sur penalty au but d'ouverture de Jordi (23e). Rodriguez Delgado (77e) a redonné l'avantage aux Madrilènes avant que Senne Lammens n'endosse son costume de sauveur. Le gardien brugeois, monté en ligne sur le dernier coup de coin de la rencontre, a surgi au premier poteau et, du haut de son 1m92, a placé un coup de tête imparable.



Le Real termine en tête du groupe avec 13 points et se qualifie directement pour les 8es de finale. Le Club de Bruges (10 pts) jouera un barrage pour une place dans le top 16. Galatasaray (6 pts) et le PSG (3 pts) s'affrontent mercredi, mais sont éliminés. Le tirage au sort des barrages est prévu lundi.

Mardi, Genk avait partagé à Naples (0-0) pour terminer troisième de son groupe et est éliminé.

Les poules de la Youth League sont identiques à celles des équipes A.