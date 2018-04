Salihamidzic : "Un grand respect pour eux mais n'avons pas peur"

Le Bayern Munich a hérité du Real Madrid, double tenant du titre, en demi-finale de la Ligue des Champions. Hasan Salihamidzic , le directeur sportif du club bavarois, s'attend évidemment à une double confrontation corsée. "C'est un adversaire redoutable. Nous avons été éliminés par eux l'an dernier et voulons faire mieux cette année. De toute manière, si on veut accéder à la finale, il faut gagner. Je suis optimiste. Nous avons un grand respect pour eux mais n'avons pas peur", assure-t-il sur le site du club.

Le Bayern aura en plus le désavantage de jouer le premier match à domicile. "Quand on voit les quarts, cela n'a pas eu vraiment d'impact, même si cela est toujours un peu plus avantageux de jouer à domicile au retour. On fera un bon match et on fera de notre mieux pour aller en finale", tempère-t-il.

"C'est un club avec des qualités indéniables avec un joueur comme Ronaldo qui depuis 15 ans a marqué de son empreinte le foot", souligne Salihamidzic. "Mais nous avons une très bonne équipe. Nous avons vu avec Jupp (Heynckes, l'entraîneur) comment nous pouvons aller loin dans la compétition. J'ai confiance en nos gars ! D'ailleurs, il connaît parfaitement le Real (qu'il a entraîné entre 1997 à 1998), lui peut-être mieux que les autres, et d'ici là nous allons d'abord nous concentrer sur nos échéances nationale en finissant bien le championnat et surtout la Coupe mardi contre Leverkusen. Nous voulons gagner tous les matches si c'est possible."



"C'est une rencontre exceptionnelle dans le football européen. Nous allons affronter le champion en titre, une excellente équipe avec des joueurs exceptionnels, comme Ronaldo", complète Jupp Heynckes. "Il a toujours existé dans le foot des joueurs exceptionnels et il est, avec Messi, le meilleur joueur du monde. J'ai déjà plusieurs fois parlé avec Toni Kroos (milieu de terrain allemand du Real Madrid) qui m'a confirmé que c'est un joueur qui, comme Robben, s'entraîne avec grand soin et fait tout pour son club. Il a souvent été décisif mais j'estime que les qualités globales de l'équipe sont aussi importantes et j'espère qu'il ne sera pas forcément dans un grand jour contre nous. L'équipe qui gagne est la plus homogène, où les joueurs s'entendent, se comprennent et se respectent. C'est très important. Par exemple voyez à Paris ou Manchester City, vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui une C1, vous avez besoin de temps, de patience, ça doit grandir, les joueurs doivent se connaître, se respecter et tout cela je le retrouve chez nous. Nos joueurs se respectent et s'apprécient. Ce sont pour moi des choses très importantes dans un club".



Heynckes a déjà annoncé qu'il arrêterait en fin de saison (Niko Kovac lui succédera). Il avait clôturé son mandat précédent par un triplé. Il signerait évidemment pour une telle issue. "Si j'avais un vœux, ce serait celui-là".