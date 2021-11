Robert Lewandowski : 100e match en Champions League et un triplé pour encore entrer un peu plus dans l’histoire

Mais où va donc s’arrêter Robert Lewandowski ? Le buteur polonais du Bayern Munich s’est encore régalé ce mardi soir en Champions League. Pour sa centième apparence dans la plus grande des compétitions européennes, Lewa a planté… un triplé, rien que ça, face au Benfica du Diable Rouge Jan Vertonghen et a ainsi aidé son équipe à s’imposer 5 buts à 2.

81. C’est le nombre de buts qu’a inscrits Robert Lewandowski en Champions League. S’il est encore loin des 140 réalisations de Cristiano Ronaldo, qui a encore marqué ce soir, et des 123 buts de Lionel Messi, l’attaquant du Bayern est le joueur ayant le plus rapidement atteint la barre des 80 goals (100 matches), et ce devant CR7 (106 matches) et la Pulga (102 matches). Le Polonais de 33 ans consolide d’ailleurs sa troisième place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Derrière, seul Karim Benzema et ses 73 buts semblent en mesure de venir le titiller (en attendant bien sûr la machine norvégienne du Borussia Dortmund Erling Haaland).

En marquant un triplé face à Benfica ce soir, Lewa a permis aux Bavarois d’engranger une quatrième victoire et d'assurer la qualification alors que le Barça s’est imposé 0-1 sur la pelouse du Dynamo Kiev dans l’autre rencontre du groupe E.