Renaud Emond : "Une belle sensation de marquer en Ligue des Champions"

Au terme d’une rencontre rythmée et animée, le Standard s’est arraché pour signer un important partage à domicile ce mardi soir face à l’Ajax Amsterdam (2-2) lors du 3ème tour préliminaire aller de la Champions League. Menés 0-2 jusqu’à vingt minutes du terme, les Rouches ont réussi à revenir à la hauteur des Ajacides. Mehdi Carcela a réduit l’écart et Renaud Emond a égalisé sur pénalty à la … 94ème minute.

"On peut être satisfait du résultat sachant qu’on a été mené 2-0. On a montré qu’on a du caractère et je pense que c’est positif pour le match retour d’avoir arraché ce partage. Dommage que mon coup de tête a atterri sur le poteau. On aurait pu ainsi égaliser un peu plus tôt et cela aurait pu être le feu", a expliqué Renaud Emond au micro de la RTBF.

Et de poursuivre : "L’Ajax a un avantage pour le retour mais on est capable d’aller gagner là-bas. Cela va être serré et on verra bien".

Renaud Emond, monté au jeu à la place d’Orlando Sa, a pris ses responsabilités en bottant le pénalty dans les arrêts de jeu. "Ce n’est jamais facile de tirer un pénalty dans les dernières minutes mai il est au fond. Je suis très content pour moi et l’équipe. C’est une belle sensation de marquer en Ligue des Champions", a-t-il conclu.