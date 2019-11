Real Madrid - PSG : Hazard, Courtois et Meunier titulaires (LIVE commenté 21H)

Le Real Madrid et le PSG attendent beaucoup du duel qui les oppose ce mardi soir lors de la cinquième journée de Champions League. Les Merengue veulent voir où ils en sont après quelques bonnes prestations en championnat et face à une équipe qui les avait humiliés 3-0 au match aller. Les Parisiens visent le sans-faute et un 15 sur 15 qui leur permettrait d’être assurés de la première place du groupe.

Une rencontre pour laquelle sont titularisés les trois Diables concernés – Eden Hazard, Thibaut Courtois et Thomas Meunier – et qui est à suivre en direct commenté dès 21H.

Des stars en pleine forme, comme les "serial-buteurs" Karim Benzema et Mauro Icardi, des absents de marque de retour, à l’image du duo Neymar – Kylian Mbappé, deux équipes en forme, un stade prestigieux… Le choc du Groupe A s’annonce encore plus "galactique" qu’à l’aller.

Depuis la leçon infligée aux Madrilènes au Parc des Princes, les coéquipiers de Thomas Meunier ont réalisé une campagne européenne parfaite pour se qualifier au second tour dès la quatrième journée, le tout sans encaisser le moindre but.

Dernière mission à remplir : confirmer sa place de leader (1er, 12 points) contre le Real (2e, 7 points) pour se donner une chance de tomber sur un adversaire plus favorable sur le papier, lors du tirage au sort des huitièmes.

Du côté du Real, Zidane semble avoir trouvé la bonne formule avec Eden Hazard et le Brésilien Rodrygo, autour du leader d’attaque Karim Benzema.