A la lecture brute des clubs composant le groupe B de la Ligue des champions, tout amateur de football aurait pointé le Real Madrid et l'Inter Milan comme les deux montagnes insurmontables du groupe. Après le tiers de la phase de poule (six matchs, ça va vite !) les deux équipes occupent pourtant les deux dernières places de ce groupe où le Shakhtar et Monchengladbach ont l'air décidés à chiper une place au soleil.

