Quel avenir pour Manchester City et Kevin De Bruyne ?

Manchester City a été exclu des Coupes d’Europe par l’UEFA. Une sanction assortie d’une amende de 30 millions d’euros. Manchester City n’a pas respecté le fair-play financier, a surévalué ses revenus de sponsoring et a dépensé au-delà de ce qui est toléré par l’UEFA. City va aller en appel devant le TAS. Tout cela on le sait. Se pose aujourd’hui la question de l’avenir de ce club mais aussi les conséquences sportives et financières d’une telle décision si d’aventure cette sanction était confirmée en appel. D’abord, il y a l’amende. Trente millions d’euros. Une broutille pour un club dont le budget oscille autour des 569 millions d’euros. Et puis sur le plan sportif, la saison, actuelle, de Manchester City, qui court toujours après sa première victoire en Ligue des Champions, prend une importance rare. Et que dire de la pression qui va alourdir les épaules de KDB et les autres au moment de défier le Real le 26 février et le 17 mars prochains ? Sur le terrain, City n'a plus droit à l'erreur.

Que dire, encore, de Pep Guardiola ? L’homme apparaît fatigué et peut-être en fin de cycle. Il a dirigé le Bayern avec succès de 2013 à 2016. Le quotidien " Bild " souvent bien informé croit savoir que Guardiola veut rester fidèle, malgré la tourmente, au club mancunien. Et ce malgré des rumeurs qui l'envoyaient au Bayern.

Le nom de Guardiola était aussi cité avec insistance du côté de la Juve où Maurizio Sarri ne fait pas toujours l’unanimité. Mais aujourd'hui, Guardiola a mis un terme à ces rumeurs. Il restera à City!

Derrière le mentor, auréolé de deux titres consécutifs de champion d’Angleterre, il y a les cadres de l’équipe qui pourraient être tentés de quitter le navire pour trouver un club qui lui jouerait la Ligue des Champions. Une réunion s’est d’ailleurs tenue dans l’urgence ce samedi du côté de la direction sportive du Club. Si Sterling a choisi de rester ce n'est pas le cas de tout le monde.

Ferran Soriano, le patron, va avoir pas mal de boulot pour contenir les ambitions de départ de Leroy Sané (courtisé par le Bayern), Bernardo Silva ou bien sûr Kevin De Bruyne. A propos du Diable Rouge, son contrat comporte plusieurs clauses liées à la Ligue des Champions. Si la sanction de l’UEFA était confirmée par le TAS, la moins-value annuelle de KDB serait de… 3 millions d’Euros. Une somme assez importante, même pour KDB. Cette sanction va, au minimum, le pousser à réfléchir à son avenir.