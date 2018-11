PSG-Liverpool: Meunier absent (LIVE commenté 21h)

Le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi soir Liverpool pour le compte de la 5ème journée de la phase de poules de la Champions League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct commenté.

Troisièmes de leur groupe à une longueur des Reds et du Napoli, les Parisiens, qui pourront compter sur leurs deux joyaux Neymar et Kylian Mbappé, n'ont plus droit à l'erreur. En cas de défaite face aux Anglais (et de succès napolitain contre l'Etoile rouge de Belgrade), les joueurs de Thomas Tuchel, auteur d'un sans-faute en Ligue 1 (14 victoires en 14 journées), seraient tout simplement éliminés de la C1. Une absence en huitièmes de finale serait une première depuis 2011-2012, saison qui a vu l'arrivée des Qataris à la tête du club.

La tension sera donc palpable au Parc des Princes où aucun belge ne devrait être protagoniste. Thomas Meunier est en effet absent de la feuille de match "pour raisons personnelles". Divock Origi ne sera lui non plus de la partie alors que Simon Mignolet est sur le banc et y restera probablement toute la rencontre.