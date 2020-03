PSG et la peur d'un nouveau naufrage en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain reçoit Dortmund ce mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Emporté par la fougue de Haaland (2-1), le PSG est une nouvelle fois au pied du mur. A Paris, tout le monde craint un nouveau naufrage européen.



A leur arrivée en 2011, les investisseurs qataris ont clamé leur rêve : soulever la Coupe aux grandes oreilles. Neuf ans plus tard, le club francilien n’a jamais passé le cap des quarts de finale. Les entraîneurs se sont succédés. Le noyau bâti à coups de pétrodollars a évolué. Et les désillusions se sont enchaînées.



Des espoirs déçus



La campagne 2012-2013, la première de l’ère qatarie a donné le ton. Le PSG, emmené par Zlatan, termine en tête du groupe A. Paris écarte ensuite Valence en huitième de finale avant de chuter de justesse contre le Barça. Accrochés au Parc (2-2), puis contraints au partage au Camp Nou (1-1), les Parisiens sont éliminés aux buts à l’extérieur. Une encourageante première, pense-t-on.



La saison suivante le PSG, à nouveau premier de sa poule, cale encore en quarts. Face à Chelsea cette fois. Ezequiel Lavezzi, David Luiz et Javier Pastore font rugir les supporters parisiens à l’aller (3-1). Andre Schurrle et Demba Ba, buteur à la 87e, douchent leurs espoirs de derniers carrés à Stamford Bridge. La qualif' file encore entre les doigts parisiens au dernier moment.



Douze mois plus tard après avoir pris sa revanche sur les Blues en 1/8es, le PSG n’a pas voix au chapitre contre le FC Barcelone d’un Neymar en feu. Le Brésilien claque quatre des cinq buts catalans et précipite l’élimination des ses futurs équipiers.



De Bruyne et Lukaku comme bourreaux



Au printemps 2016, Manchester City, autre nouveau riche, barre la route des Parisiens. Kevin De Bruyne, buteur à l’aller et au retour, est l’un des grands artisans de la qualification anglaise. Dernier quart en date.



Depuis, le PSG a sombré trois fois en huitièmes de finale. Le Barça a fracassé les rêves de gloire parisiens lors d’une "remontada" historique. Paris a ensuite trébuché face au Real. Il y a douze mois, les champions de France craquent encore après une victoire pleine de promesses à Old Trafford (0-2). Un doublé de Romelu Lukaku et un penalty de Marcus Rashford dans les arrêts de jeu soldent une nouvelle élimination douloureuse pour les Franciliens.



Ogre glouton en France, le PSG a cannibalisé les trophées depuis 2011 (6 titres, 4 Coupes de France, 5 Coupe de la Ligue et 7 trophées des champions). Mais l’Europe se refuse toujours obstinément à lui.



Le FC Barcelone (à trois reprises), Chelsea, Manchester City et United, le Real ont tous stoppé le PSG. Dortmund va-t-il s'ajouter à la liste ou Paris va-t-il enfin trouver la clé ? Réponse ce 11 mars.



Pour les plus jeunes, le PSG a déjà atteint le dernier carré en C1 en 1995. L'année suivante, les Lama, Le Guen, Raï et Djorkaef ont même remporté la Coupe des Vainqueurs de Coupes à Bruxelles. Bien avant l’arrivée des Qataris.