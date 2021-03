PSG - Barça en direct : les Parisiens doivent finir le travail au Parc des Princes (LIVE mercredi commenté 21h)

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Lors du match aller, Kylian Mbappé avait été le grand artisan d'une démonstration parisienne (1-4), inscrivant trois buts malgré les absences de Neymar et de Mauro Icardi. Le Barça, hagard, n'avait pu que constater les dégâts. Un petit mois plus, tard les Parisiens doivent terminer le travail, pour éviter le spectre de la remontada de 2017, quand les Catalans avaient battu les Parisiens 6-1 au Nou Camp après avoir été giflés 4-0 à l'aller. Remonter 4-1, c'est autre chose... En plus, ils ont une grande équipe", tempère l'entraîneur blaugrana Ronald Koeman. Mais "pendant le match, on verra s'il y a une opportunité de passer", a-t-il déclaré en conférence de presse, pour rappeler que les miracles n'existaient que très rarement dans le football.