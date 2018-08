Preud'homme : "J'ai l'impression qu'on a fait plus que jeu égal"

Le Standard est allé puiser au fond de ses ressources pour arracher un important partage (-2) à domicile ce mardi soir face à l’Ajax et préserver ses chances de qualification pour la phase de groupes de la Champions League. S’il a regretté certains relâchements défensifs qui ont coûté cher, Michel Preud’homme était plutôt satisfait de la réaction et de la prestation de ces joueurs.

"On a essayé de sortir l’Ajax de sa zone de confort en les bloquant très haut et je dois dire qu’on a bien réussi à le faire, s’est réjoui le coach des Rouches au micro de ClubRTL. Durant la première demi-heure, on a eu énormément de situations où on a trouvé des joueurs libres dans l’intervalle devant leur défense. Malheureusement, il nous a manqué de la finesse. J’ai l’impression qu’on a fait plus que jeu égal. Bien sûr, ils sont impressionnants avec leur aisance technique mais on n’a pas voulu s’enterrer dans nos seize mètres. On a voulu jouer offensivement."

Après une bonne entame, les Liégeois ont connu quelques sautes de concentration qui leur ont notamment coûté deux buts.

"Derrière, certains joueurs n’ont pas respecté certaines règles travaillées durant la préparation de ce match, a-t-il regretté. On leur a donné trois possibilités et ils ont marqué deux buts. On a vu qu’en corrigeant tout ça en seconde période, on pouvait mettre cette équipe en difficulté."

"Ce qui est par ailleurs fort intéressant, c’est qu’on voit des joueurs progresser. Malheureusement pas tous à la même vitesse. A un moment donné, il faudra que certains passent un pallier sinon il faudra changer" a encore prévenu MPH qui s’est félicité de pouvoir compter sur un joyau tel que Mehdi Carcela, auteur d'un superbe but qui a relancé le Standard dans la partie.

"C’est un joueur exceptionnel. On connaît ses qualités. C’est pour ça qu’on le met dans une zone où il peut faire la différence."