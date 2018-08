Preud'homme compte sur Carcela et Ochoa pour affronter l'Ajax

Le Standard fait son entrée dans les tours préliminaires de la Champions League contre l'Ajax Amsterdam mardi à Sclessin. Le vainqueur de ce troisième tour qualificatif (retour mardi 14 août) accédera aux barrages, dernier stade avant les poules. Pour Michel Preud'homme, la coupe d'Europe n'est que du bonus mais le coach des Rouches a avant tout tenté de calmer le jeu et de mettre la pression sur le club néerlandais.

"Quand je prétends que c'est du bonus, cela ne veut pas dire que l'on ne va pas la jouer à fond. C'est qu'en cas de résultat négatif, on ne doit pas se critiquer et perdre le moral pour le championnat. Si ces matches prennent pas mal d'énergie, ils peuvent être bénéfiques pour le championnat", a expliqué MPH ce lundi en conférence de presse en se basant sur son expérience brugeoise.

"Ce match arrive un peu tôt dans notre processus. Mais c'est comme ça, il y a encore beaucoup de va et vient. Je me souviens de toutes les critiques que nous avons reçues avec le Club Bruges alors que nous avions atteint les quarts de finale. Bien qu'on ait disputé un bon championnat, qu'on ait gagné la Coupe avant de craquer dans la deuxième partie des play-offs, on a eu un sentiment négatif à cause des critiques suite à l'élimination en Europa League".

Preud'homme ne se contente pas de l'habituel 50-50 quand on lui demande si l'Ajax est favori. "Selon les médias néerlandais, l'Ajax a une équipe pour jouer la Champions League et qu'il va la jouer. Pour certains médias belges aussi. Mais bon, ce n'est pas pour ça que le Standard ne va pas lui donner des soucis. Les joueurs sont motivés à l'idée de disputer un match européen contre une bonne équipe. Ils vont tenter de sortir l'Ajax de sa zone de confort. En face, il y a un collectif bien rôdé avec d'énormes qualités tant individuelles que collectives. Contre le Sturm Graz, ils ont effectué des mouvements avec facilité. A l'aller, l'Ajax a dominé l'adversaire et au retour, il a débuté à son aise avant de faire la différence".

L'entraîneur liégeois a également amené la discussion sur les différences entre les moyens financiers des deux clubs tout en confirmant que Guillermo Ochoa, cité à Naples, sera bien dans le but. "Quand on voit les investissements énormes effectués par l'Ajax en matière de transferts (50 millions) et qu'on espère nous arracher Ochoa pour quelques miettes, c'est grave pour le football belge. Il n'est pas parti et c'est donc toujours un joueur du Standard. Nous avons bien entendu discuté de sa situation. Pour le moment, ce n'est pas possible. C'est un professionnel. Les ressources financières ont un rôle important. Heureusement en football, il y a toujours une possibilité pour l'équipe la moins forte. L'envie de créer l'exploit est présente et si on bat l'Ajax, on aura réussi un exploit".

Comme d'habitude, Preud'homme ne s'est pas trop étendu sur la composition du onze de départ mais les probabilités sont énormes de voir Mehdi Carcela débuter la rencontre. "On a ramené Mehdi et Maxime Lestienne, qui est blessé, mais on a besoin de tout le monde à son meilleur niveau. Mehdi exécute des mouvements à un rythme tel que cela met l'adversaire en difficulté. Nous allons essayer de défendre et de sortir selon des lignes que nous avons établies. On doit s'atteler à récupérer le ballon le plus vitre possible lorsque nous le perdons. L'envie de créer l'exploit est présente et si on bat l'Ajax, on aura signé un exploit".

C'est ce qu'avait fait le Club Bruges contre Torino en 2014 : avec un double 0-0, les Blauw & Zwart avaient remporté leur poule.