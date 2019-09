Premier examen européen pour Genk à Salzbourg (LIVE audio et commenté à 21h)

Le Racing Genk entame ce soir, à Salzbourg, la 3è campagne de Ligue des Champions de son histoire. Versé dans un groupe E particulièrement costaud (Liverpool, Naples, Salzbourg), il tentera avant tout de faire bonne figure. Décrocher une toute première victoire, finir troisième ou passer l’hiver aurait tout simplement valeur d’exploit.

S’envoler pour la ville natale de Mozart avec la musique de Haendel dans les oreilles, ce n’est pas le moindre des paradoxes pour cette équipe de Genk dont tous les joueurs (à l'exception de Patrick Hrosovsky avec Plzen) sont des néophytes à ce niveau. L'excitation est à son son comble, notamment chez le capitaine Sébastien Dewaest : "On est comme des enfants le jour de la rentrée des classes. On est content de pouvoir participer à une belle expérience comme celle-ci. Pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois. On verrea comment se passera le premier match, mais on va essayer de faire bonne figure, d'emmagasiner le maximum d'expérience et de prendre le plus de points possible."

Dans son histoire en Ligue des Champions, le Racing Genk n'a jamais perdu à domicile (!) (Real Madrid, AS Roma et AEK Athènes en 2002-2003, Chelsea, Valence et Bayer Leverkusen en 2011-2012), mais, à l'inverse, il n'a encore jamais réussi à gagner.

Pas sûr que ce sera le cas à Salzbourg, une équipe qui vient de célébrer un 6è titre national consécutif, qui totalise 21 points sur 21 après 7 journées de compétition et un total impressionnant de... 34 buts inscrits (dont 11 pour le seul Haland !), une équipe qui, l'année dernière, en 1/16è de finale de l'Europa League, avait tout simplement dégoûté le...FC Bruges avec une victoire 4-0, synonyme de qualification.

Des prestations en dents de scie

Le président Peter Croonen va vivre son premier match de Ligue des Champions. Il sait pourtant que, dans un groupe également composé de Liverpool (tenant du titre) et de Naples, Salzbourg est considéré comme le rival direct pour la 3è place, ce qui place d'emblée une certaine pression sur le groupe : "Je suis fier d'être ici, mais je reste aussi très prudent, car Salzbourg est une équipe très forte, censée être notre concurrente pour la 3è place. Donc, nous commençons par un match directement très important. On devra être à notre top pour revendiquer quelque chose. Je pense que la priorité est là : montrer qu'on a le niveau de la Champions League".

Cette prudence présidentielle prend racine dans les résultats en dents de scie de son club cette saison : une victoire contre Anderlecht et un partage à Bruges d'un côté, des défaites contre Malines, Zulte-Waregem ou, plus récemment Charleroi de l'autre. L'entraîneur, Felice Mazzu, sait que son équipe, pour l'instant, ne répond pas totalement à l'attente : "Nos prestations actuelles sont en dents de scie, tant du point de vue du contenu que de la création d'occasions et, bien entendu, des résultats. Je ne suis évidemment pas dans l'objectif que je m'étais fixé, ou qu'on s'était fixé pour cette période-ci de la saison. Maintenant, il y a eu beaucoup de mouvements depuis le début de la saison : le mercato avec les interrogations autour de Berge, Maehle ou Samatta, puis la trêve internationale avec 12 de mes joueurs partis répondre à leurs obligations respectives. J'ai besoin d'un peu de stabilité, il est temps qu'elle arrive !".

Pour ce déplacement à Salzbourg, Felice Mazzu peut heureusement compter sur un effectif au complet. Tout le monde est du voyage (à l'exception du réserviste Neto Borges). Tous les tickets proposés aux supporters de Genk (1.200) ont également été vendus pour le match de ce mardi. Un match disputé dans la fameuse "Red Bull Arena" dont, normes UEFA obligent, le nom doit être rogné et les ailes coupées lors de chaque soirée européenne.