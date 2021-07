Préliminaires de Champions League : PSV et Olympiakos au 3e tour, le Celtic se vautre encore

Ce mercredi soir se déroulaient les matches retour du deuxième tour préliminaire de Champions League. Neuf rencontres disputées et quelques résultats significatifs.

En ballottage favorable après son succès écrasant à l'aller (5-1) à domicile face à Galatasaray, le PSV n'a pas tremblé lors du match retour. Une victoire 1-2 pour les Néerlandais, le but de Diagne (ex-FC Bruges) pour le club turc étant donc juste anecdotique. Pas de souci non plus pour l'Olympiakos. Les Grecs, qui avaient pris le meilleur contre Bakou (1-0) ont gagné... 0-1. Propre, efficace, suffisant.

Moins de réussite en revanche pour un autre 'grand nom' engagé dans cette soirée : le Celtic Glasgow. Le partage 1-1 à l'aller face à Midtjylland laissait entrevoir pas mal de possibilités pour le retour. Les Ecossais ont ouvert la marque par McGregor au retour des vestiaires, Mabil lui a répondu juste après l'heure de jeu. Durant la prolongation, c'est Onyedika (94e minute) qui a précipité l'élimination du club écossais (pour la quatrième saison consécutive lors des tours préliminaires) et la qualification de la formation danoise.

Les autres qualifiés du soir sont Sheriff Tiraspol, Cluj, Ludogorets, les Young Boys de Berne, le Sparta Prague et l'Étoile rouge de Belgrade.

Le troisième tour qualificatif aller, qui verra notamment le Racing Genk entrer en lice face au Shakhtar Donetsk, se tiendra la semaine prochaine (3 et 4 août). Le retour aura lieu la semaine suivante.