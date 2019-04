Pourquoi Valverde ne fait-il pas l'unanimité chez les supporters du Barça ?

Autant dire que le doublé ne suffit plus. Bien qu’il ait déjà été renouvelé jusqu'en 2020 par ses dirigeants, qui semblent l’apprécier, Ernesto Valverde sera attendu de pied ferme en Ligue des Champions. C’est d’ailleurs également l’objectif principal des joueurs puisque cet été, lors de la présentation de l’effectif au Camp Nou, le capitaine, Lionel Messi avait "promis" aux supporters qu’ils feraient tout leur possible "pour que cette si belle Coupe revienne une nouvelle fois au Camp Nou".

Les résultats de Valverde sont donc plus que corrects, mais deux éléments ne vont pas en sa faveur aux yeux des supporters catalans : d’abord l’habitude de gagner les mêmes titres. Le Barça a remporté quatre des six derniers championnats d’Espagne ainsi que les 4 dernières Coupe d’Espagne. En Champions League, après le sacre en 2015, le Barça a été sorti trois fois d’affilée en quart de finale. Trois éditions gagnées par… le Real Madrid, leur grand rival.

Au Barça, on ne touche pas à la philosophie de jeu

Ernesto Valverde - © OSCAR DEL POZO - AFP

En plus de ce petit blocage en Ligue des Champions, un autre élément exaspère les supporters du Barça : la 'pauvreté' du jeu proposé par l’équipe de Valverde. Habitués à un football léché, offensif, et une possession de balle infinie, les supporters ont du mal à accepter le pragmatisme valverdien. Ils sont très attachés au "tiki taka", ce jeu de passes rapides qui permet la conservation du ballon, un des fondamentaux de la philosophie que Johan Cruyff avait développé et implanté lorsqu’il entraînait le club fin des années 80 et que Pep Guardiola avait repris et poussé à l’extrême lors de son passage au club.

Un style de jeu auquel les supporters accordent quasiment autant d’importance qu’à la victoire. Et ce style de jeu, ce n’est pas le style chéri par Ernesto Valverde. L’entraîneur espagnol, lui, ne semble pas voir les choses de la même manière. Beaucoup plus frileux et défensif, l’équipe de Valverde est plutôt du style à accepter de défendre et faire le dos rond lorsqu’ils gagnent par un ou deux buts d’écart, là où le Barça de Guardiola, par exemple, continuait d’attaquer peu importe le score.

Autre exemple très significatif : le milieu de terrain de Valverde. Alors que le club catalan venait d’une ère avec un milieu de terrain composé de Busquets, Iniesta et Xavi, Valverde, lui, préfère le muscle et un milieu Busquets, Rakitic accompagné d’un troisième larron parmi Arthur, Sergi Roberto et Vidal. Un joueur comme Philippe Coutinho par exemple, dont la position préférentielle est milieu offensif, est placé systématiquement sur le flanc par Valverde. Par ailleurs, en cours de matches, le stratège espagnol a pris l'habitude d'effectuer un réajustement défensif, à l’heure de jeu, en enlevant un ailier (souvent Ousmane Démbélé ou Coutinho) pour ajouter un quatrième milieu de terrain et "fermer boutique". Le genre de changement très mal vu par les supporters du Camp Nou.