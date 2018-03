Pour Draxler, le PSG s'est trompé de tactique contre le Real

"Sans élan, sans explosivité..." Les propos très critiques de Julian Draxler sur la tactique du Paris SG mardi soir contre le Real Madrid (1-2), sur la chaîne allemande ZDF, sont largement reproduits mercredi par les sites sportifs, qui y voient une attaque directe contre son entraîneur Unai Emery.

"Le Real Madrid, il faut lui mettre la pression quand tu as perdu 1-3 à l'aller, et pas faire circuler le ballon gentiment en espérant qu'un but va arriver", a lancé l'attaquant allemand, entré en jeu mardi à la 76e minute, alors que le score était de 1-1 et que le Paris SG jouait à dix.

"Je pense que nous aurions dû mettre l'adversaire sous pression dès le coup d'envoi, et nous ne l'avons pas fait. C'est pour cela que notre élimination est méritée", dit-il, cité par le site Welt.de qui titre: "Draxler attaque son entraîneur".

Après l'égalisation, le PSG avait encore deux buts à marquer pour remonter son retard et espérer poursuivre l'aventure en C1. "Je me suis dit à ce moment-là, peut-être qu'il faut continuer d'appuyer sur l'accélérateur et jouer l'offensive, mais je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé. J'ai été surpris et un peu amer, comme vous le voyez".

Selon lui, même après le but de Cavani "tout le monde dans le stade sentait que ne nous retournerions pas ce match, simplement parce qu'il nous manquait l'intensité. Finalement, le Real l'a joué tellement souverainement qu'il n'ont même jamais montré de nervosité"

"Nous nous étions beaucoup promis. Toute la ville était chaude, nous étions chauds", a poursuivi Draxler: "Mais quand on livre un match comme aujourd'hui (mardi), sans élan, sans explosivité, c'est évident qu'on ne peut pas battre le Real Madrid".

"Nous avons de nouveau échoué en huitième de finale (...) mais je reste convaincu que cette équipe a un gros potentiel", a-t-il cependant assuré: "On voit dans des matches comme celui-là qu'il manque encore quelque chose pour arriver tout en haut. Ca doit nous donner à réfléchir. Nous n'avons pas mis le Real en difficulté".