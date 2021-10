Champions League - Pep Guardiola : "Vincent Kompany m’a donné des conseils sur Bruges"

Manchester City s’est facilement imposé sur la pelouse du FC Bruges (1-5) dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions. Et Pep Guardiola a eu un interlocuteur de choix pour préparer la rencontre : "Je ne vais pas sous-estimer Bruges. Je les connais bien. Je vais révéler un secret, j’ai parlé avec Vincent Kompany. Il m’a aidé de bons conseils, j’ai reçu des infos de sa part. Il connaît Bruges mieux que moi. Il m’a dit qu’ils avaient de très bons joueurs de combinaison dans les 30 derniers mètres, qu’ils avaient des défenseurs rapides, surtout l’arrière gauche".

L’entraîneur des Cityzens était satisfait du jeu proposé par son équipe : "Je pense que nous avons fait un très bon match, dans de nombreux aspects. Nous ne leur avons pas permis de jouer leur jeu".

Mais Pep Guardiola ne pense pas que la manche retour sera facile pour autant : "Deux semaines nous séparent de leur déplacement à Manchester et je suis sûr que Philippe Clement va faire des ajustements. Pareil pour nous. Ce sera un autre match. Avec mon expérience, je suis sûr que ce ne sera pas le même match. Les 3e et 4e journées contre le même adversaire sont toujours différentes. Ils ont de la fierté, ils vont voir le match et voir ce qu’ils peuvent faire de mieux. Vous devez vous préparer au mieux et essayer de prendre les trois points. Si on prend les trois points, avec 9 points alors qu’il reste deux journées, ce serait pratiquement synonyme de qualification pour nous".

La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et Pep Guardiola ne prendra pas le match retour à la légère.

