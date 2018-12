Paris se qualifie à Belgrade, Mertens et Naples, battus à Liverpool, en Europa League

Le Paris SG s'est imposé sur le terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade (1-4) ce mardi lors de la 6ème journée de la phase de groupe de la Champions League. Les Parisiens en profitent pour se qualifier pour le tour à élimination directe de la compétition.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Cavani (10'), Neymar (40'), Marquinhos (74') et Mbappe (92') pour le PSG. Gobeljic (56') a réduit momentanément le score pour les locaux.

Thomas Meunier, sur le banc au coup d'envoi, n'est pas monté au jeu.

Les Parisiens terminent en tête du groupe C et se qualifient en même temps que Liverpool, qui a battu Naples (1-0). L'équipe de Dries Mertens, titulaire et présent sur le terrain un peu plus d'une heure ce mardi à Anfield, est reversée en Europa League.